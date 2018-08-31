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31.08.2018 10:00
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Необычный дом для уникального острова

Кронштадт – особенный город. Сам факт того, что это город в городе, да еще и на острове удивляет многих. Помимо знаменитого порта, в котором базируется Балтийский флот, богатой истории и нестандартного географического положения, Кронштадт знаменит своей архитектурой

Необычный дом для уникального острова

Setl City

Например, Морской Никольский собор, задуманный не только как собор, но и как памятник во славу погибшим морякам и созданный по подобию храма Святой Софии в Константинополе. Или Гостиный двор – уменьшенная копия своего предшественника из Санкт-Петербурга.

Совсем скоро в Кронштадте появится еще один уникальный объект – жилой комплекс «Фортеция» от Setl City. Домов такого типа в Кронштадте еще не было. В чем же особенность «Фортеции»?

Кирпичная архитектура

Малоэтажные дома из кирпича выглядят стильно и органично вписываются в природный ландшафт. Кстати, «фортецией» в старину называли крепость. Это название полностью отражает суть проекта. Жилой комплекс «Фортеция» – это символ надежности, безопасности и жизни в гармонии с собой.

Setl City
Setl City

Камин в гостиной

В некоторых квартирах на последних этажах предусмотрена возможность устройства камина – наблюдать за языками пламени в кругу семьи, друзей, за чашечкой чая или вина – удовольствие для истинных ценителей уюта. Велика вероятность, что гостиная с камином станет любимым местом в доме всех членов семьи.

pixabay.com
pixabay.com

Новый уровень комфорта

В жилом комплексе продумано все до мелочей. Система дом online отправит в управляющую кампанию показания со счетчиков. Вам останется только оплатить коммунальные услуги. Кстати, систему можно «прокачать» до популярного «умного дома» и управлять энергоресурсами квартиры одним нажатием кнопки на смартфоне.

Во всех квартирах улучшенная отделка от Setl City. Ее отличительная особенность – теплый пол в ванной с возможностью регулирования температуры. Теплые полы снижают уровень влажности в помещении и создают атмосферу уюта. В ванной комнате и на балконе установят влагозащищенные розетки, что обеспечит пожаробезопасность. В студиях, в зоне приготовления, предусмотрено дополнительное освещение, которое непременно оценят хозяйки. Готовить кулинарные шедевры станет намного удобнее.

В солнечные дни жители «Фортеции» могут загорать прямо в своем дворе. Для этого будет оборудована площадка с возможностью установки шезлонгов.

Setl City
Setl City

Собственная сауна

В ряде квартир предусмотрено помещение для сауны квартир – полезные банные процедуры можно организовать прямо у себя дома. Только представьте, какое удовольствие принесет расслабление в горячей сауне, когда за окном мороз.

pixabay.com
pixabay.com

Живописный вид из окна

«Фортеция» спроектирована таким образом, что с окон большей части квартир открывается поистине захватывающий вид: Финский залив, корабли и яхты, светящиеся огни Кронштадта и Санкт-Петербурга. Увеличенные оконные проемы и французские балконы позволяют наслаждаться пейзажем в полной мере. Расслабляться у камина, глядя в окно на засыпающий город – это бесценная возможность.

Setl City
Setl City

Эксклюзивный брокер «Фортеции» — «Петербургская Недвижимость». При покупке квартиры, услуги по подбору программы ипотечного кредитования, юридическое сопровождение сделки и, впоследствии, оформление налогового вычета бесплатны.  Вам остается только выбрать квартиру своей мечты. В «Фортеции» можно приобрести квартиры разного метража и планировок. Сейчас в продаже доступны студии в 22,99 кв.м. от 2 200 177руб., однокомнатные квартиры 30,86 – 34,52 кв.м. от 2 900 068 – 3 400 056 руб. и двухкомнатные просторные квартиры в популярном формате «евро» 32,07-47,78 кв.м. от 3 200 313 – 4 750 096 руб. Цены на квартиры в жилом комплексе бизнес-класса, на берегу залива и с таким уровнем отделки невысоки. А специальные ставки по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости» от ведущих банков позволят приобрести желанную квартиру уже этой осенью.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations

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