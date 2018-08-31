Глава ДНР Захарченко получил смертельное ранение

Глава ДНР Захарченко получил смертельное ранение, об этом пишут СМИ и ополченцы.

По информации dnr-news.com, в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил источник издания в силовых ведомствах ДНР.

"Теракт в центре Донецка. В ресторане "Сепар" произведен взрыв. Глава ДНР Захарченко погиб, министр доходов и сборов Тимофеев ранен", – сообщает в Телеграм-канале ополченец Александр Жучковский.

О смертельном ранении главы самопровозглашенной республики сообщает и украинское информагентство УНИАН. Со ссылкой на источники Life.ru оно сообщает: "Главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке".

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в пятницу погиб в результате взрыва в Донецке, это со ссылкой на собственные источники сообщает информагентство ТАСС.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Захарченко занимал пост главы ДНР с 2014 года, победив на всеобщих выборах в Донецкой народной республике.