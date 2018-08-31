Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира

На рейсе Аэрофлота SU 270, следовавшего из Москвы в Бангкок, произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира. Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авидебошира.

Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой и пытался спровоцировать драку с пассажирами рейса.

Пассажиры рейса оказали помощь экипажу и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Бангкока дебошира передали полиции. В настоящее время по факту данного правонарушения оформляются материалы для подачи заявления в Линейное управление МВД в аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот неоднократно выступал с инициативой о наделении членов экипажа полномочиями применения на борту специальных средств сдерживания. Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни «черный список», ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности. Благодаря активной позиции авиакомпании в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. Аэрофлот также напоминает, что 4 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», позволяющий авиакомпаниям вести «черные списки» деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.