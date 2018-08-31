«Юлмарт»: Банкротство «Юлмарт РСК» не отразится на работе сети

Процедура конкурсного производства, введенная в отношении «дочки» ретейлера «Юлмарта» «Юлмарт РСК», не отразится на работе торговой сети. Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

«Группа компаний «Юлмарт» продолжит вести операционную деятельность, выполнять обязательства перед партнёрами, клиентами, контрагентами, запускать новые и развивать текущие проекты с помощью партнёров», – пояснил представитель ретейлера. Ранее 31 августа арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал «Юлмарт РСК» несостоятельной.

Станислав Данилов, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, которая представляет интересы «Юлмарта», уточнил, что банкротство компании является одним из этапов корпоративного конфликта, который длится с 2015 года. «Всегда был риск, что если миноритарий, который лишил компанию инструментов управления и спровоцировал атаку кредиторов, продолжит занимать непримиримую позицию, то в «Юлмарте» может начаться и конкурсное производство», – сказал он. При этом юрист выразил надежду на возобновление переговоров по мировому соглашению.