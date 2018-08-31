Собиравшийся убить британского премьера террорист получил пожизненное

Нааимур Закария Рахман, который намеревался обезглавить Терезу Мэй, признан виновным в подготовке теракта. Центральный уголовный суд Англии назначил ему пожизненное заключение с минимальным сроком отбывания наказания в 30 лет. Об этом 31 августа сообщает Sky News.

По версии следствия, 20-летний Рахман, который имеет бангладешское происхождение, был сторонником запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ. Под воздействием радикальных идей он решил совершить взрыв рядом с Даунинг-стрит, 10, где проживает премьер-министр, затем обезглавить охраняющих резиденцию полицейских и отрезать голову самой Терезе Мэй. Однако о его планах стало известно заранее, так как молодой человек поведал о них агенту британской разведки под прикрытием. В декабре британские спецслужбы рапортовали о предотвращении покушения на премьер-министра королевства. Суд над Рахманом начался в конце июня и длился более месяца.