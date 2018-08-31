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Туризм
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31.08.2018 17:49
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Аэрофлот открывает рейсы по новым международным направлениям

Аэрофлот открывает рейсы по новым международным направлениям

https://www.aeroflot.ru/media/aflfiles/photobank

Аэрофлот открывает регулярные рейсы в Коломбо, Гётеборг, Дублин и Любляну. Полёты будут осуществляться в период действия зимнего расписания полетов с 28 октября 2018 года по 31 марта 2019 года. Продажа билетов открыта.

Коломбо является крупнейшим мегаполисом страны, финансовым и культурным центром Шри-Ланки. Именно этот город является отправной точкой для путешествий по стране у большинства туристов. Полеты в Коломбо будут выполняться пять раз в неделю на самолетах Airbus  A330 согласно расписанию.

Дублин знаменит не только памятниками архитектуры и истории, он также является и культурным центром Ирландии. Здесь появились на свет такие классики литературы, как Джеймс Джойс, Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Джонатан Свифт. А одним из музыкальных символов города является знаменитая рок-группа U2. Полеты в Дублин будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.

Гётеборг – второй по величине город Швеции и одна из культурных столиц Скандинавии. Гётеборг – не только город в привычном представлении, это еще и целый архипелаг островов. Полеты В Гётеборг будут выполняться на современных отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100.

Любляна – столица Словении, ее главный политический, экономический и культурный центр. Туристов привлекают архитектурные достопримечательности старого города, а также средневековая крепость «Люблянский град», располагающаяся на холме в возвышении над городом. Полеты будут выполняться ежедневно на современных отечественных авиалайнерах Sukhoi Superjet 100.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и Call-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (Россия).

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