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31.08.2018 18:01
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Библиотекарь Улюкаев второй раз с момента заключения попал в тюремную больницу

 

Экс-министр Алексей Улюкаев с середины августа находится в тюремной больнице на плановой госпитализации. За время заключения в должности библиотекаря он заработал 1600 рублей.

О госпитализации осужденного на восемь лет за вымогательство взятки у главы «Роснефти» экс-чиновника 31 августа сообщает  «Лента.ру». Бывший министр находится в колонии в Торжке с начала июня, за это время он уже дважды лежал на больничной койке. Последний раз его госпитализировали 17 августа, по сей день Улюкаев находится под присмотром медиков. Источник «Московского комсомольца» назвал сумму, которую в периоды между лечением осужденный заработал в должности библиотекаря. За труд ему положено вознаграждение в 1600 рублей.

Справка:

В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России. В начале июня защита экс-министра подала кассационную жалобу на приговор. Улюкаев также приговорен к штрафу в 130 миллионов рублей, списать сумму со счетов экс-министра защита просила в начале августа.

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