Дочери Порошенко не будут учиться на Украине

Дочери президента поступили в лондонские вузы, однако первая леди заверила, что они вернутся на Украину.

Александра и Евгения Порошенко сразу после окончания школы поедут получать образование в Лондонский университет искусств и Университетский колледж Лондона. Об этом 31 августа агентству Униан рассказала супруга главы государства Марина Порошенко.

По ее словам, девочки-близняшки будут учиться на общих основаниях. Первая леди Украины отметила, что одна из дочерей выбрала анимацию, а вторая решила получить экономическое образование.

«Мы как родители ими гордимся. Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа», – заверила Марина Порошенко.