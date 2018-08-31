«Бордо», «Славия», «Копенгаген» - с кем «Зениту» играть в Лиге Европы

Кардиостимулятор, клуб Властимила Петржелы и команда Зинедина Зидана: отдел спорта «Фонтанки» представляет соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.

Евгений Васильев/Интерпресс

В последний день лета в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, куда накануне, пусть и со скрипом, попал «Зенит». Сергей Семак результаты прокомментировал следующим образом: «Хорошо, что нас не ждут синтетические поля. Группа абсолютно ровная, без фаворитов и аутсайдеров». В соперники «Зениту» достались клубы не выдающиеся, но интересные.

«Бордо»

Клуб основан аж в позапрошлом веке – в 1881 году, изначально клуб объединял различные виды спорта, и футбол популярностью не пользовался. Футбольная секция появилась лишь в 1919 году, в 1920-м был проведен первый официальный матч – разгром 12:0.

В 70-е и 80-е «Бордо» был одним из французских топ-клубов, за команду из Аквитании в разное время играли Ален Жиресс, Жан Тигана, Кристоф Дюгарри, нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешм, легендарный Эрик Кантона и великий Зинедин Зидан.

В прошлом сезоне «Бордо» занял 6-е место в чемпионате Франции, обойдя в таблице «Сент-Этьен» по дополнительным показателям. Команду с 20 января 2018 года тренирует уругваец Густаво Пойет. Полузащитник «Челси» забивал победный гол в ворота мадридского «Реала» в финале Суперкубка – потренировал в пяти разных странах: Англии («Брайтон энд Хоув Альбион», «Сандерленд»), Греции (АЕК), Испании («Реал Бетис»), Китае («Шанхай Шеньхуа»). 18 августа за критику руководства был отстранен от работы с командой на неделю.

В истории «Бордо» было два тренера, работавших в России: Роланд Курбис («Алания») и Славолюб Муслин («Локомотив», «Химки», «Краснодар», «Амкар»).

В первых двух турах Лиги 1 сезона 2018/19 «Бордо» проиграл «Страсбуру» и «Тулузе», но обыграло одного из лидеров чемпионата – «Монако». По пути в групповой этап «Бордо» дважды победил латвийский «Вентспилс» и украинский «Мариуполь», в последнем квалификационном раунде досталось бельгийскому «Генту».

Капитан команды – 36-летний Ярослав Плашил. Бронзовый призер Евро-2004 много лет блистал в «Монако», доходил до финала Лиги чемпионов, за «Бордо» играет с 2009 года.

Чемпионами Франции становились шесть раз: с 1950 по 2009 год. С сезона 2015/16 домашние матчи проводят на стадионе «Матмю Атлантик», который вмещает 43 тысячи зрителей.

«Копенгаген»

Клуб из города Ганса Кристиана Андерсена появился в 1992 году в результате слияния двух команд – «Копенгагена» и «Б 1903». Двенадцатикратный чемпион Дании – лидер чемпионата. Тем не менее прошлый сезон получился неудачным, и «Копенгаген», заняв 4-е место, попал в Лигу Европы.

По пути в групповой этап датчане обыграли соседей, финский клуб «КуПС» из Куопио и исландский «Стьярнан». В следующем квалификационном раунде пострадал софийский ЦСКА. Последним соперником по пути в групповой этап стал новый клуб Эмилиано Ригони «Аталанта»: оба матча закончились 0:0, в серии пенальти победил «Копенгаген».

Клуб тренирует норвежец Столе Сольбакен, завершивший свою игровую карьеру как раз в «Копенгагене»: во время тренировки у него случился сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор. Он дважды выводил датский клуб в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2010/11 вышел в плей-офф турнира.

После 7 туров датского чемпионата «Копенгаген» идет на первом месте, лучший бомбардир клуба – сенегалец Дама Н’Дойе, выступавший за московский «Локомотив».

Домашние матчи «Копенгаген» проводит на стадионе «Паркен», вмещающем 34 тысячи болельщиков. В 2001 году на этом стадионе прошел финал конкурса «Евровидение». В 1994-м – финал Кубка Кубков УЕФА («Арсенал» – «Парма»), в 2000-м – финал Кубка УЕФА («Галатасарай» – «Арсенал»).

«Славия»

Клуб из Праги был основан студентами-медиками в 1892 году изначально как клуб велосипедистов. В футбол медики стали играть в 1896 году. В сезоне 1995/96 «Славия» проиграла в полуфинале Кубка УЕФА как раз «Бордо»: в настоящий момент это главное достижение для чешской команды.

Прошлый сезон четырехкратный чемпионат Чехии закончил на втором месте, уступив чемпионство «Виктории». В квалификационном раунде по пути в групповой этап Лиги чемпионов чехи проиграли киевскому «Динамо» и автоматически попали в группу Лиги Европы. В чемпионате страны сейчас «Славия» вторая, уступает все той же «Виктории».

В 2015 году команду купил китайский концерн «CEFC China Energy», а в прошлом году за «Славию» играл экс-капитан «Зенита» Данни: к нему на Рождество даже ездил в гости Доменико Кришито с семьей.

«Славию» дважды тренировал столь дорогой петербуржцам Властимил Петржела: в 1986 – 1987 и в 1989 – 1992 в «Славии» Власта заканчивал свою игровую карьеру. С декабря 2017 года команду тренирует Йиндржих Трпишовский, тренировавший до того «Викторию» из Жижкова и «Слован» из Либерца. Из игроков можно выделить полузащитника Мирослава Стоха (поиграл за «Челси» и «Фенербахче»).

Домашние матчи команда проводит на стадионе «Эден Арена», вмещающем 21 тысячу зрителей. Трогательная деталь: в матче-открытии «Славия» сошлась с командой студентов Оксфордского университета.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»