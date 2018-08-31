18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +21
$ 68.04р
79.50р
20:27 31.08.2018
Расширенный поиск

Спорт
31.08.2018 19:17
Печать

«Бордо», «Славия», «Копенгаген» - с кем «Зениту» играть в Лиге Европы

Кардиостимулятор, клуб Властимила Петржелы и команда Зинедина Зидана: отдел спорта «Фонтанки» представляет соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.

«Бордо», «Славия», «Копенгаген» - с кем «Зениту» играть в Лиге Европы

Евгений Васильев/Интерпресс

В последний день лета в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, куда накануне, пусть и со скрипом, попал «Зенит». Сергей Семак результаты прокомментировал следующим образом: «Хорошо, что нас не ждут синтетические поля. Группа абсолютно ровная, без фаворитов и аутсайдеров». В соперники «Зениту» достались клубы не выдающиеся, но интересные. 

fc-zenit.ru

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Бордо»

Клуб основан аж в позапрошлом веке – в 1881 году, изначально клуб объединял различные виды спорта, и футбол популярностью не пользовался. Футбольная секция появилась лишь в 1919 году, в 1920-м был проведен первый официальный матч – разгром 12:0.

В 70-е и 80-е «Бордо» был одним из французских топ-клубов, за команду из Аквитании в разное время играли Ален Жиресс, Жан Тигана, Кристоф Дюгарри, нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешм, легендарный Эрик Кантона и великий Зинедин Зидан.

В прошлом сезоне «Бордо» занял 6-е место в чемпионате Франции, обойдя в таблице «Сент-Этьен» по дополнительным показателям. Команду с 20 января 2018 года тренирует уругваец Густаво Пойет. Полузащитник «Челси» забивал победный гол в ворота мадридского «Реала» в финале Суперкубка – потренировал в пяти разных странах: Англии («Брайтон энд Хоув Альбион», «Сандерленд»), Греции (АЕК), Испании («Реал Бетис»), Китае («Шанхай Шеньхуа»). 18 августа за критику руководства был отстранен от работы с командой на неделю. 

В истории «Бордо» было два тренера, работавших в России: Роланд Курбис («Алания») и Славолюб Муслин («Локомотив», «Химки», «Краснодар», «Амкар»). 

В первых двух турах Лиги 1 сезона 2018/19 «Бордо» проиграл «Страсбуру» и «Тулузе», но обыграло одного из лидеров чемпионата – «Монако». По пути в групповой этап «Бордо» дважды победил латвийский «Вентспилс» и украинский «Мариуполь», в последнем квалификационном раунде досталось бельгийскому «Генту».

Капитан команды – 36-летний Ярослав Плашил. Бронзовый призер Евро-2004 много лет блистал в «Монако», доходил до финала Лиги чемпионов, за «Бордо» играет с 2009 года. 

Чемпионами Франции становились шесть раз: с 1950 по 2009 год. С сезона 2015/16 домашние матчи проводят на стадионе «Матмю Атлантик», который вмещает 43 тысячи зрителей. 

«Копенгаген»

Клуб из города Ганса Кристиана Андерсена появился в 1992 году в результате слияния двух команд – «Копенгагена» и «Б 1903». Двенадцатикратный чемпион Дании – лидер чемпионата. Тем не менее прошлый сезон получился неудачным, и «Копенгаген», заняв 4-е место, попал в Лигу Европы. 

По пути в групповой этап датчане обыграли соседей, финский клуб «КуПС» из Куопио и исландский «Стьярнан». В следующем квалификационном раунде пострадал софийский ЦСКА. Последним соперником по пути в групповой этап стал новый клуб Эмилиано Ригони «Аталанта»: оба матча закончились 0:0, в серии пенальти победил «Копенгаген».

Клуб тренирует норвежец Столе Сольбакен, завершивший свою игровую карьеру как раз в «Копенгагене»: во время тренировки у него случился сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор. Он дважды выводил датский клуб в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2010/11 вышел в плей-офф турнира. 

После 7 туров датского чемпионата «Копенгаген» идет на первом месте, лучший бомбардир клуба – сенегалец Дама Н’Дойе, выступавший за московский «Локомотив». 

Домашние матчи «Копенгаген» проводит на стадионе «Паркен», вмещающем 34 тысячи болельщиков. В 2001 году на этом стадионе прошел финал конкурса «Евровидение». В 1994-м – финал Кубка Кубков УЕФА («Арсенал» – «Парма»), в 2000-м – финал Кубка УЕФА («Галатасарай» – «Арсенал»). 

«Славия»

Клуб из Праги был основан студентами-медиками в 1892 году изначально как клуб велосипедистов. В футбол медики стали играть в 1896 году. В сезоне 1995/96 «Славия» проиграла в полуфинале Кубка УЕФА как раз «Бордо»: в настоящий момент это главное достижение для чешской команды. 

Прошлый сезон четырехкратный чемпионат Чехии закончил на втором месте, уступив чемпионство «Виктории». В квалификационном раунде по пути в групповой этап Лиги чемпионов чехи проиграли киевскому «Динамо» и автоматически попали в группу Лиги Европы. В чемпионате страны сейчас «Славия» вторая, уступает все той же «Виктории». 

В 2015 году команду купил китайский концерн «CEFC China Energy», а в прошлом году за «Славию» играл экс-капитан «Зенита» Данни: к нему на Рождество даже ездил в гости Доменико Кришито с семьей. 

«Славию» дважды тренировал столь дорогой петербуржцам Властимил Петржела: в 1986 – 1987 и в 1989 – 1992 в «Славии» Власта заканчивал свою игровую карьеру. С декабря 2017 года команду тренирует Йиндржих Трпишовский, тренировавший до того «Викторию» из Жижкова и «Слован» из Либерца. Из игроков можно выделить полузащитника Мирослава Стоха (поиграл за «Челси» и «Фенербахче»). 

Домашние матчи команда проводит на стадионе «Эден Арена», вмещающем 21 тысячу зрителей. Трогательная деталь: в матче-открытии «Славия» сошлась с командой студентов Оксфордского университета. 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
31.08.2018 19:24

В «Образцовом квартале 4» приступили к устройству системы отопления

Объявив в апреле этого года о начале строительства нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4», компания ООО «Терминал-Ресурс» уже приступила к устройству системы отопления по принципу водяного теплого пола Uponor
31.08.2018 18:09

Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира

На рейсе Аэрофлота SU 270, следовавшего из Москвы в Бангкок, произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира. Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авидебошира
фото предоставлено компанией "ТачкиГрад"
31.08.2018 17:50

Тачки на прокачку

Большая беговелогонка для детей состоится 1 сентября в «ТачкиГраде» (0+)
https://www.aeroflot.ru/media/aflfiles/photobank
31.08.2018 17:49

Аэрофлот открывает рейсы по новым международным направлениям

Аэрофлот открывает регулярные рейсы в Коломбо, Гётеборг, Дублин и Любляну. Полёты будут осуществляться в период действия зимнего расписания полетов с 28 октября 2018 года по 31 марта 2019 года. Продажа билетов открыта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.08.2018 16:59

АКРА присвоило рейтинг ипотечным ценным бумагам

АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных ценных бумаг, планируемых к выпуску ООО «ИА БСПБ 2»
Группа ЦДС
31.08.2018 16:50

В жилом комплексе ЦДС «Золотое Время» открылся детский сад

Новый государственный детский сад на 40 мест открыт в Кировском районе Санкт-Петербурга. Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в конце 2016 года в рамках жилого комплекса ЦДС «Золотое Время»
ГК "КВС"
31.08.2018 16:29

Специальные условия для клиентов компании «КВС» по ипотеке

ПАО Промсвязьбанк является надежным партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет
ГК "КВС"
31.08.2018 16:15

Жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» аккредитован еще одним банком

Газпромбанк является надежным партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет.
ГК "КВС"
31.08.2018 15:52

Никто не забыт, ничто не забыто

27 августа прошло возложение цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в войне с фашистами 1941-1944 в микрорайоне Сертолово-2.
ГК "КВС"
31.08.2018 15:32

Навстречу новым знаниям

1 сентября в 12.00 во дворе ЖК «Гуси-Лебеди» состоится праздник, посвященный началу нового учебного сезона (0+)
LEGENDA Intelligent Development
31.08.2018 15:26

LEGENDA COMFORT - правила жизни в готовом доме

Продавая квартиры в своих жилых комплексах, большинство строительных компаний лукавят, обещая будущим новоселам комфортную жизнь. Почему? Мало кто задумывается, что за качество жизни в готовом доме отвечает не застройщик, который предусмотрел для этого некую базу, а компания, которая будет впоследствии этим домом управлять
АО «Строительный трест»
31.08.2018 13:57

В «Городе мастеров» открыт новый шоу-рум

В августе в жилом комплексе «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, открылся новый шоу-рум.