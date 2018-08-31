В Шереметьево перестанут звать опаздывающих на рейс пассажиров по имени и фамилии. В Пулково пока не собираются перенимать практику

Международный аэропорт Шереметьево в Москве изменил правила оповещения из-за закона о персональных данных.

С 27 августа фамилии и имена опаздывающих пассажиров в столичном аэропорту в объявлениях по громкоговорителю не называются. На смену им придут общие приглашения на посадку. Об этом 31 августа сообщил Аэрофолот, который получил документ о новых правилах.

Нововведения вызваны необходимостью соблюдения Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково «Фонтанке» рассказали, что никаких изменений в систему оповещения пассажиров вносить пока не будут. Никаких требований об удалении из объявлений по громкоговорителю имен и фамилий петербургский аэрохаб не получал. При этом в Пулково отметили, что будут следить за опытом столичного Шереметьево.