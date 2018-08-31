Смольный согласовал митинг против пенсионной реформы. Оппозиционеры соберутся у подножия памятника Ленину

Чиновники в Петербурге предложили оппозиции устроить митинг против повышения пенсионной реформы 9 сентября на площади Ленина. Штаб Навального в Северной столице место сбора устраивает.

О письме из Смольного 31 августа в соцсетях рассказал глава петербургского штаба команды Навального Денис Михайлов. На предложение устроить встречу вокруг Ленина активисты согласились. «Такой вариант нас вполне устраивает. Митинг согласован», – написал оппозиционер.

Ранее мэрия Москвы отказала активистам в проведении митинга, альтернативной площадки предложено не было.

Справка:

Госдума готовится к рассмотрению закона о повышении пенсионного возраста во втором чтении. 29 августа к гражданам в телеэфире обратился президент Владимир Путин, предложивший смягчить реформу. Например, повысить возраст выхода на заслуженный отдых для женщин не на восемь, а на пять лет.