КГА: Школы Петербурга переполнены, превышение - более 20 тысяч детей

Школьники Петербурга обеспечены «нормативными» местами в классах только на 70%, остальные становятся «дополнительной нагрузкой» на учебные заведения. Об этом сообщил «Фонтанке» комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) 31 августа.

В КГА подсчитали, что к началу 2018 года петербургские школы могли вместить около 450 тысяч детей. При этом перенаполнение общеобразовательных учреждений составило 21 тысячу человек.

«Оно вызвано необходимостью обеспечения всех детей школьного возраста местами в школах, что и выполнено», – сообщают в пресс-службе комитета.

В КГА заключили, что «в целом по городу нормативная обеспеченность населения Петербурга объектами общего образования составила 70%».

Уже завтра по информации комитета по образованию 487 тысяч школьников придут на праздничную линейку. Исходя из статистики комитета, в этом году разница между предельными возможностями школ и количеством учеников будет еще больше.

Осложняет ситуацию с местами в общеобразовательных школах многолетние задержки строительства новых объектов.