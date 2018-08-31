КГА: Школы Петербурга переполнены, превышение - более 20 тысяч детей
Школьники Петербурга обеспечены «нормативными» местами в классах только на 70%, остальные становятся «дополнительной нагрузкой» на учебные заведения. Об этом сообщил «Фонтанке» комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) 31 августа.
В КГА подсчитали, что к началу 2018 года петербургские школы могли вместить около 450 тысяч детей. При этом перенаполнение общеобразовательных учреждений составило 21 тысячу человек.
«Оно вызвано необходимостью обеспечения всех детей школьного возраста местами в школах, что и выполнено», – сообщают в пресс-службе комитета.
В КГА заключили, что «в целом по городу нормативная обеспеченность населения Петербурга объектами общего образования составила 70%».
Уже завтра по информации комитета по образованию 487 тысяч школьников придут на праздничную линейку. Исходя из статистики комитета, в этом году разница между предельными возможностями школ и количеством учеников будет еще больше.
Осложняет ситуацию с местами в общеобразовательных школах многолетние задержки строительства новых объектов.
Справка:
В минувшем учебном году число детей (470,5 тысячи) почти на 5% превысило максимально возможное количество мест в учебных заведениях.
Средняя наполняемость классов в Петербурге – 28 человек.