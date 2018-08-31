Украинский депутат остался без работы после поездки Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк написал заявление об отставке, так как приглашение российского президента на бракосочетание главы австрийского МИД нанесло удар по «доброму имени Австрии и Украины».

«К сожалению, после того, как министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила демонстративно пригласить на свою свадьбу президента России Владимира Путина (которого она едва знала!), А также после позорных фотографий склонившей колено перед Путиным министра Кнайсль, которые распространились по всему миру, доброе имя Австрии в Украине претерпело тяжелый удар», – написал 31 августа на своей странице в «Фейсбуке» Виктор Вовк.

При этом депутат подчеркнул, что проблема заключается не в свадьбе министра, а в «общей тенденции неуважения к Украине», которую демонстрирует Австрия.

Вовк выразил надежду, что отношения между народами нормализуются, после ущерба, причиненного некоторыми политиками.

Напомним, что 18 августа Владимир Путин посетил https://www.fontanka.ru/2018/08/18/046/ бракосочетание Вольфганга Мейлингера и главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Президент России подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину с изображением сельских мотивов.