АКРА присвоило рейтинг ипотечным ценным бумагам
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных ценных бумаг, планируемых к выпуску ООО «ИА БСПБ 2»
Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, выпущенного в рамках данной статической сделки ИЦБ, достиг максимального уровня eAAA(ru.sf) благодаря низкому средневзвешенному показателю кредит/залог (К/З) и значительному средневзвешенному возрасту кредитов в секьюритизируемом портфеле.
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