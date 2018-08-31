В жилом комплексе ЦДС «Золотое Время» открылся детский сад

Группа ЦДС

Новый государственный детский сад на 40 мест открыт в Кировском районе Санкт-Петербурга. Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в конце 2016 года в рамках жилого комплекса ЦДС «Золотое Время».

Новый детский сад на 40 мест открыт в Кировском районе Санкт-Петербурга на Севастопольской улице, д. 9, в составе жилого комплекса ЦДС «Золотое Время». На торжественной церемонии открытия присутствовали глава муниципального образования Нарвский округ Каптурович А. Г., заместитель главы администрации Кировского района Ларченко С. А. и представители Группы ЦДС.

Общая площадь встроенного трехэтажного ДОУ составляет 1,5 тыс. кв. м. Детский сад может принять 3 группы детей в возрасте до 3 лет. Для всестороннего развития малышей в здании предусмотрены зал для музыкальных и гимнастических занятий, помещение для кружков, медицинский блок. Все помещения полностью укомплектованы в соответствии с возрастными особенностями детей. Проектные решения обеспечивают условия для посещения здания людьми с ограниченными возможностями. Для безопасности детей в ДОУ установлены системы контроля доступа и сигнализации.

«Наша компания придерживается политики комплексного развития территорий. Социальная инфраструктура – это неотъемлемый элемент комфортной жилой среды. Надеемся, что новый детский сад понравится и малышам, и их родителям», – сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая.

ЦДС «Золотое Время» — кирпично-монолитный дом переменной этажности (9-10 этажей), рассчитанный на 327 квартир. Комплекс расположен на пересечении ул. Севастопольской и ул. Гладкова, недалеко от ст. м «Нарвская». Общая площадь здания составляет 22,5 тысяч квадратных метров. Комплекс состоит из 5-ти жилых секций, образующих закрытый внутренний двор. Дом оснащен подземным паркингом на 71 машиноместо, а также встроенным детским садом на 40 мест.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Золотое Время» – застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru

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