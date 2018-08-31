Аудиторы ищут деньги “Водоканала”. Ручейки ведут в монастыри, баскетбол и лизинг

Контрольно-счетная палата недосчиталась сотен миллионов рублей в бюджете городского “Водоканала”: по мнению проверяющих, предприятие обросло кредитами и нецелевыми тратами. Тем временем Смольный направляет миллиарды на реконструкцию сетей.

Светлана Холявчук/Интерпресс

В комитетах Смольного подсчитывают рост тарифов и расходов города – за водоснабжение и водоотведение в 2019 году в Петербурге придется платить больше на 7 процентов, а на программу по строительству и реконструкции сетей направят почти 6 млрд из городского бюджета. При этом, как выяснили аудиторы Контрольно-счетной палаты, петербургский «Водоканал» находится в сложном финансовом положении, тратит громадные средства на не совсем профильные активы, предоставляет помещения за бесценок, а главное – слишком свободно обращается со сроками и платежами по кредитам. В самом «Водоканале» с претензиями проверяющих не согласны.

В течение полугода Контрольно-счетная палата Петербурга проверяла ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», еще несколько месяцев чиновники и аудиторы совещались под руководством вице-губернатора Игоря Албина, чтобы понять, как улучшить ситуацию.

Из отчета проверяющих следует, что в последние годы у предприятия постоянно росли дебиторская (за два года на 32,3 процента) и кредиторская (за два года на 8,9 процента) задолженности. С учетом длительности оборота последней аудиторы даже предположили, что у предприятия "имеются риски отвечать признакам банкротства".

Основной причиной роста долгов аудиторы называют лизинг. Во-первых, по данным КСП, «Водоканал» неоднократно арендовал технику в кредит и, хотя договорами не было предусмотрено авансирования, платил организациям еще до того, как они предоставляли предприятию оборудование. Как считают проверяющие, «Водоканал» мог бы потратить эти средства иначе: «Авансирование лизинговых компаний повлекло отвлечение денежных средств из хозяйственного оборота ГУП «Водоканал» и одновременно наделение коммерческих организаций значительными финансовыми ресурсами, которые в течение длительного времени находились в их распоряжении, в то время как могли быть направлены предприятием на финансирование деятельности, на депозитные счета в банки, на погашение кредиторской задолженности», – говорится в отчете КСП. По данным ведомства, только за 2016 год в результате вынужденных заимствований «Водоканал» произвел неэффективные расходы не менее чем на 100 млн рублей.

Во-вторых, по нескольким договорам лизинга «Водоканал» заключал дополнительные соглашения и продлевал сроки лизинга, соответственно увеличивая количество платежей. В том числе менялись и даты поставки оборудования (например, по договору с компанией «Альянс Электро»), но с поставщиков не брали пени, хотя, как считают аудиторы, задержка поставок происходила не по вине заказчика.

Заказывал лизинг «Водоканал» у нескольких компаний. Одна из них – «Северо-Западная лизинговая компания». Сейчас ее учредителем значится эстонская «Тулевику инвест», в прошлом же «СЗЛК» принадлежала одному из совладельцев компании «Стис» Владимиру Агияну (совладельцу главного подрядчика предприятия – «Водоканалстроя»). В 2017 году Агиян скончался, еще до смерти бизнесмена у его предприятий начались финансовые трудности, а в 2018 году в офис «Водоканалстроя» и вовсе пришли с обысками по делу об обнале. Второй крупный поставщик техники по договорам лизинга – «АВС Лизинг». Владельцем компании значится ООО «Паланса», однако некоторые номера телефонов компании и некоторые другие контактные данные совпадают с теми, что принадлежат банку «Санкт-Петербург».

К слову, банк вовсе не чужд «Водоканалу» и даже не из-за близости подрядчика. С 1994 года предприятие являлось держателем небольшого пакета акций «Санкт-Петербурга». Как говорится в отчете аудиторов, в момент проверки «Водоканал» от него избавился, так как по федеральному закону ГУП не мог являться собственником кредитной организации.

Среди работ, которые выполнялись посредством лизинга, была модернизация систем водоснабжения на территории Валаамского монастыря. Как посчитали аудиторы, петербургское предприятие нарушало закон, так как снабжало водой монахов за пределами территории Петербурга и Ленинградской области, хотя устав организации такого не предусматривает.

Другой претензией проверяющих из КСП стало заключение договоров «Водоканалом» на услуги по подготовке финансовой отчетности, организации медицинских услуг, страхованию и питанию на сумму 525 млн с единственными поставщиками. По мнению аудиторов, таким образом предприятие оплатило эти заказы на максимально невыгодных условиях.

Итогом проверки также стала претензия к тратам на благотворительность. В общей массе КСП зафиксировало 23 млн рублей, отправленные на цели, не относящиеся к благотворительной деятельности. Например, 5 млн было отправлено на финансирование женской баскетбольной команды «Спартак» через фонд «Будущее Родины», генеральным директором которого является Кюри Усманов. Бизнесмен отличился тем, что в 2015 году обещал построить Яхтенный мост, но за несколько месяцев дальше слов дело не сдвинулось, а с 2018 года взялся шефствовать над женским «Спартаком», пообещав искать для него внебюджетное финансирование. Нашлось оно, правда, как видно из отчета, почему-то в «Водоканале».

В качестве благотворительности средства ушли и в организацию «Водная Академия», учредителем которой является сам «Водоканал». Выделялись средства на это учебное учреждение и напрямую из бюджета ГУПа, и, как считают аудиторы, абсолютно неоправданно, учитывая сложное финансовое состояние предприятия. В частности, 1 млрд рублей ушел на зарплаты сотрудникам академии, оплату коммунальных услуг, реконструкцию зданий (работы проводила компания бывшего вице-губернатора Олега Виролайнена «Навигатор-СБС»), аренду земельного участка, закупку мебели и оборудования. Правда, несмотря на то что средства на создание высшего учебного заведения выделены из бюджета города, обучение в нем все равно платное, курс бакалавриата в 2018/19 учебном году обойдется в 140 тысяч рублей. В этом году в академию набирают 100 человек.

Наконец, не понравилось аудиторам политика «Водоканала» по сдаче помещений в аренду. Как посчитали в КСП, 44 объекта недвижимости предприятие предоставило сторонним организациям бесплатно. В основном речь идет о трех компаниях, которые в качестве подрядчиков оказывали услуги общепита или охраны. Сумма недополученных доходов – как минимум 33 млн рублей. Кроме того, еще 25 мест «Водоканал» предоставил безвозмездно для компаний, разместивших на территории предприятия банкоматы и автоматы по продаже кофе и снэков.

«Водоканал» большую часть претензий аудиторов опровергает. Например, вынужденное продление лизинговых договоров объясняет бюрократическими причинами – изменились нормативы, пришлось задержать строительство. Оплату техники по договорам лизинга до того, как она была фактически поставлена, предприятие отрицает. «Согласно условиям договоров лизинга все платежи, уплаченные до передачи предмета лизинга в лизинг, и платежи, уплаченные ранее даты составления акта оказанных услуг, являются авансовыми платежами в счет уплаты процентов по кредитам, страхованию имущества и погашению ранее полученных кредитов, а не первоначальной стоимости имущества», – говорится в ответе «Водоканала» ревизорам.

Финансирование клуба «Спартак», утверждают на предприятии, им согласовали в комитете по энергетике. Что же до «Водной академии», то она создавалась по поручению губернатора, а выделили ей совершенно непригодное к использованию для учебы здание – его надо было ремонтировать.

Коммунальные системы с острова Валаам предприятию передали в пользование несколько лет назад, и отказаться от исполнения договора, даже если в уставе написано иное, было никак нельзя. А что до аренды, то подрядчики, которые не платят за нее, пользуются помещениями не для ведения коммерческой деятельности.

Кто в итоге прав, а кто виноват, предстоит выяснить правоохранительным органам. Контрольно-счетная палата направила копию отчета в прокуратуру Санкт-Петербурга. В случае обнаружения уголовного нарушения надзорное ведомство обязано будет передать материалы следственным органам.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»