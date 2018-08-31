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31.08.2018 16:59
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Суд не стал запирать в камеру начальника службы безопасности Русского музея. За похищенные миллионы она получила условный срок

За втридорога купленные элементы системы безопасности Русского музея Смольнинский районный суд Петербурга наказал ответственную за закупку Ирину Кузнецову условным сроком. Владелец компании «Фрейм», которая продала учреждению электронные ключницы, также избежал 9 реальных лет, которые просил прокурор.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, приговор был оглашен 31 августа. Кузнецова лишена свободы условно на 4 года с трехлетним испытательным сроком, директор «Фрейма» Николай Дурасов получил пять условных лет с аналогичным наказанию Кузнецовой испытательным периодом. Судом также был удовлетворен гражданский иск на 4 миллиона.

Адвокат Иосиф Габуния, представляющий интересы Кузнецовой, сообщил «Фонтанке», что с приговором защита полностью не согласна и будет его обжаловать.

Весной 2013 года Кузнецова, занимая должность начальника службы безопасности Русского музея, заключила договор с компанией Дурасова на поставку четырех концентраторов ключевого хозяйства. Музей заплатил за них 8,5 миллиона при реальной стоимости в 3,8. «Фрейм» не только поставил систему хранения ключей, но и следил за ее работоспособностью. На этом подряде, установил суд, пара заработала еще 350 тысяч рублей. Дело по статье «Мошенничество» было возбуждено спустя три года после исполнения условий договора.

Прокуратура просила подсудимым реальные сроки, семь лет Кузнецовой и девять Дурасову.

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