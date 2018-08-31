«Дочка» «Юлмарта» объявлена банкротом. В ее отношении введено конкурсное производство

Компания «Юлмарт РСК», «дочка» ретейлера «Юлмарта», объявлена несостоятельной. «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», – говорится в решении арбитражного суда от 31 августа. Мотивировочная часть пока не опубликована.

Заявителем по иску выступала «Балтийская электронная площадка», но потом ее требования перешли к компании ООО «БигБокс», которая управляет гипермаркетами «Ряды» и принадлежит акционерам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. По данным СПАРК, с 2016 года к «Юлмарт РСК» подано 117 исков на общую сумму 2,3 млрд рублей. В компании «Юлмарт» на момент публикации комментарий не предоставили.

В настоящее время в двух других структурах НАО «Юлмарт» и ООО «Юлмарт Девелопмент» введена процедура наблюдения. Также банкротный иск подан к ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», но решение пока не принято. Совладелец НАО «Юлмарт» Дмитрий Костыгин является обвиняемым по уголовному делу о кредитном мошенничестве и находится под домашним арестом.