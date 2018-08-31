Семак - о соперниках "Зенита" в Лиге Европы: "Будет очень интересно"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил соперников команды по групповому этапу Лиги Европы. Сине-бело-голубые в квартете C выступят с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией", это стало известно 31 августа по итогам жеребьевки турнира, прошедшей в Монако.

"Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров, – цитирует пресс-служба "Зенита" слова Семака. – Силы команд примерно равны, будет очень интересно... Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки".

– С командой успели обсудить соперников?

– С игроками еще нет, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь.

– Означает ли участие в трех турнирах этой осенью, что вы еще чаще будете использовать ротацию состава?

– График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости – тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.