Специальные условия для клиентов компании «КВС» по ипотеке

ГК "КВС"

ПАО Промсвязьбанк является надежным партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет.

Для покупателей квартир разработана специальная ипотечная программа с первоначальным взносом от 20% и ставкой по кредиту от 8,6%, сумма кредита от 500 тыс рублей до 30 млн рублей, срок кредитования – до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Все квартиры передаются с полной чистовой отделкой: оклейка стен обоями нейтральных тонов выполнена техникой горячего теснения, керамическая плитка – на стенах и на полу в санузлах, в других помещениях на полу уложен износостойкий ламинат. В санузлах устанавливается полный комплект сантехники европейского производства. Лаконичный дизайн позволит каждому владельцу квартиры реализовать свои индивидуальные предпочтения и оформить жилье на свой вкус.

За консультациями по выбору квартиры и ипотечным программам, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о компании ГК "КВС"