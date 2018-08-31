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31.08.2018 11:14
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Новое пространство для комфортной жизни в городе - ЖК «Полис на Московской»

Предложение новостроек Московского района пополнилось новым проектом комфорт-класса. Копания «Полис Групп» открыла продажи в жилом комплексе «Полис на Московской» в шаговой доступности от метро

Новое пространство для комфортной жизни в городе - ЖК «Полис на Московской»

СК «Полис Групп»

Востребованный Московский 

Спрос на жилье в Московском районе Петербурга остается стабильно высоким. Неудивительно – исторические районы города с развитой инфраструктурой всегда были одними из самых привлекательных для покупателей недвижимости. По оценкам аналитиков рынка, сегодня Московский район входит в число востребованных не только покупателями, но и застройщиками – на него приходится более 10% строящегося в городе жилья. 

Главный плюс этой локации – развитая социальная, торговая и развлекательная инфраструктура: здесь работают десятки школ и детских садов, больницы, банки, супермаркеты, торговые центры, аптеки, кафе и рестораны, проходит множество маршрутов общественного транспорта. В получасе езды от ст. м. «Московская» находятся великолепные парки Пушкина, Павловска, Гатчины, создавая прекрасные возможности для семейного отдыха. На знаменитой Московской площади расположен крупнейший музыкальный фонтанный комплекс, а Пулковский парк и Парк Победы являются любимыми местами для семейного и активного отдыха. Одна из главных правительственных магистралей города — Московский проспект, близость к центру города, транспортным развязкам КАД, ЗСД и аэропорту Пулково, делают Московский район действительно неповторимым. 

Новый проект 

В конце июля 2018 года компания «Полис Групп» открыла здесь продажи квартир в новом проекте «Полис на Московской». Два корпуса высотой 11-12 этажей с подземным паркингом расположатся на ул. Кубинской, 82, рядом с Площадью победы и Пулковским парком. Фасады выполнены в современном стиле: в кирпичном и графитовом цветах. На балконах и лоджиях предусмотрено сплошное остекление. 

В квартале «Полис на Московской» запланировано 762 квартиры – от студий до просторных четырехкомнатных. Представлен большой выбор европланировок с большой кухней. На первых этажах домов запланированы коммерческие помещения.

Новое пространство для комфортной жизни

В квартале «Полис на Московской» есть все, что нужно для комфортной жизни. 

Территория будет закрыта от посторонних, по периметру и на детских площадках предусмотрено видеонаблюдение, в парадных установлены видеодомофоны, в зимнее время предусмотрен подогрев крылец. 

В холлах установят бесшумные скоростные лифты с возможностью спуска в паркинг. Помимо 347 машино-мест в подземном паркинге, на территории квартала есть парковочные места для велосипедистов – их количество составит 119 шт.

На придомовой территории выполнят комплексное озеленение, обустроят места для отдыха и занятий спортом. По внутреннему периметру комплекса будет проложена беговая дорожка, а в центре расположится большая зона отдыха с бесплатным wi-fi. Дополнят пространство детские площадки с безопасным резиновым покрытием и спортивные зоны с уличными тренажерами для разных возрастных групп. 

На территории квартала также запланировано строительство детского сада на 75 мест. 

Ваш «умный дом» 

Все квартиры в ЖК «Полис на Московской» сдаются покупателям с улучшенной подготовкой под чистовую отделку. При желании клиенты могут заказать полную отделку от застройщика.

В каждой квартире предусмотрены автоматический сбор показаний счетчиков и система «Умный дом» с базовым набором опций, которая включает датчики контроля дыма и протечек воды, дистанционное управление освещением и розеточной сетью. По желанию клиента возможна настройка расширенного набора опций. 

Окончание строительства жилого квартала «Полис на Московской» запланировано на 4 квартал 2020 года. 

На старте продаж стоимость квартир начинается от 2,3 млн рублей. Уже сейчас доступна ипотека от банков-партнеров компании. 

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

 

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