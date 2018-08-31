Жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» аккредитован еще одним банком

ГК "КВС"

Газпромбанк является надежным партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет.

Для покупателей квартир в жилом квартале «Наутилус» разработана специальная ипотечная программа с первоначальным взносом от 10% и ставкой по кредиту от 9,2%. Сумма кредита от 500 тыс рублей до 60 млн рублей, срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Покупая новую квартиру в ипотеку, можно использовать материнский капитал.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.gazprombank.ru

Квартира в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» станет хорошим вложением денежных средств. Весь проект реализуется в стиле стимпанк. Вас приятно удивят цветовая палитра, декор и интерьер, благодаря которым вы попадете в эпоху роскоши, необыкновенных и смелых новаторских решений, в мир гениев и изобретателей.

Узнать подробнее о наличии квартир, стартовых ценах, а также вариантах оплаты можно уже сегодня! Обращайтесь в Отдел продаж Группы компаний «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55.

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Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/