Группа «М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке MediaMarkt

Объединенная сеть «М.Видео-Эльдорадо» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarktSaturn. Об этом компания сообщила 31 августа.

В результате сделки «М.Видео-Эльдорадо» получила в управление 42 магазина MediaMarkt в 22 городах России. Группа планирует на их месте открыть порядка 60 торговых точек под брендами «М.Видео» или «Эльдорадо». Часть объектов будут запущены после ребрендинга уже в этом году, остальные – в первой половине 2019 года. Гарантийные обязательства по технике, купленной в MediaMarkt, перейдут к «М.Видео».

Интеграция позволит получить до 110 млрд рублей выручки и до 11 млрд рублей EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) за последующие четыре года. Совокупная выручка по итогам 2022 года ожидается на уровне 500 млрд рублей и EBITDA на уровне 35 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что условиям сделки Ceconomy (владелец холдинга MediaMarktSaturn, входит в Metro Group) купит 15% акций «М.Видео» у «Сафмара» за 258 млн евро. После этого немецкая компания передаст российской магазины Media Markt за 146 млн евро.

Как говорится в сообщении «М.Видео-Эльдорадо», после ее закрытия за «Сафмаром» останется 38,2% акций, 15% у MediaMarktSaturn, а 46,8% остаются в свободном обращении на Московской бирже.

Группа «Сафмар» основана в 1992 году Михаилом Гуцериевым. Изначально работала в сфере финансов, промышленности и недвижимости. Розничной торговлей компания занялась в 2015 году, получив долю в сети «Техносила» вместе с покупкой МДМ-банка. В декабре 2016 года «Сафмар» купили компанию «Эльдорадо» у PPF Group N.V. и EMMA Capital и объединили ее с «Техносилой». В марте 2017-го портфель компании пополнила «М.Видео».