Константинопольский патриарх уведомил патриарха Кирилла о решении предоставить автокефалию Украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей в ходе встречи в Стамбуле проинформировал патриарха Московского и всея Руси Кирилла о решении предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Об этом 31 августа сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия (Зоря). По его словам, решение Константинопольской кафедры готовится к реализации.

«...К журналистам вышел митрополит Эммануил, который был представителем патриарха на празднике (1030-летия крещения Киевской Руси – Украины) в Киеве в июле. Он сделал короткое заявление, суть которого была в фразе: мы СООБЩИЛИ патриарху о решении по преодолению разделения в Украине и предоставления автокефалии, которое ИМПЛЕМЕНТИРУЕТСЯ», – написал архиепископ Евстратий на своей странице в «Фейсбуке».

Официальный текст решения, принятого еще в апреле, ожидается.

О позиции Вселенского патриарха сообщает также греческое издание Оrthodoxia.info.

При этом глава РПЦ не стал рассказывать прессе о встрече на Фанаре (так называется резиденция Константинопольского патриарха).

«Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют, но, поскольку это была братская беседа, без согласования с Его Святейшеством я не хотел бы посвящать вас в детали», – сказал предстоятель перед отлетом в Москву.

Он также добавил, что во время встречи не было «ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании».

«Мы обсудили все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня. Надеюсь, и дальше будем работать вместе для того, чтобы мир становился лучше», – резюмировал патриарх Кирилл.

Напомним, руководство Украины подняло вопрос о разделении Русской православной церкви и Украинской во время осложнения отношений между двумя странами. Весной текущего года Верховная рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I о создании единой поместной Украинской православной церкви. Глава государства назвал собственную церковь необходимым атрибутом независимого государства. Хотя по факту УПЦ и так автономна по отношению к Москве.