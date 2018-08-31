Соцсеть «ВКонтакте» разрешила пользователям прятаться за настройками приватности

Пользователи соцсети «ВКонтакте» могут сделать свой профиль полностью закрытым с 31 августа. Обновления представители платформы обещали ввести на фоне возросшего количества уголовных дел за репосты.

Как сообщается в блоге сайта, закрыть страницу можно в разделе «Управление приватностью». Функция ограничивает доступ к стене, фотографиям, историям, подпискам и прочей информации. На виду останутся имя, фамилия, фотография профиля, количество публикаций (но не их содержание), список общих друзей, статус, город и место работы.

Пока функция доступна только на сайте, мобильное приложение обновится в ближайшее время.

Ранее соцсеть добавила возможность скрыть список людей, которые сделали репост той или иной записи. www.fontanka.ru/2018/08/13/054/ Нововведения администраторы объяснили заботой о пользователях и необходимостью оберегать их от «необоснованных преследований за публикации в Интернете».

Справка:

В 2017 году вынесены 228 приговоров за экстремистские высказывания. 214 из них – за репосты чужих сообщений или картинок. Еще шесть – за собственные публикации. Мощная общественная кампания против уголовного преследования за репосты началась с дела жительницы Барнаула Марии Мотузной, которой вменили оскорбление чувств верующих за изображение священников на разбитой дороге с подписью «В России две беды». Активность правоохранительных органов позволила предприимчивым пользователям начать зарабатывать, вымогая деньги под угрозой доноса в полицию.