Тачки на прокачку

фото предоставлено компанией "ТачкиГрад"

Большая беговелогонка для детей состоится 1 сентября в «ТачкиГраде» (0+).

Еще не знаете, как весело и интересно провести день знаний? Умный город безопасности «ТачкиГрад» приглашает родителей и детей на настоящее авторалли – заезд на велосипедах и беговелах.

Спортивный праздник состоится в день знаний, 1 сентября, в пространстве «ТачкиГрада» (Байконурская ул., 14, ТРК «Континент»).

В гараже стоят и с нетерпением ждут гонки элегантные беговелы, сверкают яркими красками автокары, белоснежная дорожная разметка на улицах, весело подмигивают светофоры – все в пространстве «Тачки град» готово к приему настоящих маленьких гонщиков! В соревновании могут принят участие дети от 2 до 7 лет. Возрастные группы, а также длина дистанции определяются по дате и году рождения. Начало мероприятия в 10:00 (регистрация и выдача номеров).

Подробную информацию о регистрации и участии в проекте можно узнать на странице «ТачкиГрада» в Контакте: https://vk.com/tachkigrad и https://vk.com/tachki_na_prokachkyy

Организаторы соревнований уверены, что этот праздник – хороший подарок для детей и родителей, ведь полученные эмоции бесценны, а маленькие гонщики получат настоящие эмоции от ралли!

Организаторы:

«ТачкиГрад» - детский город с электромобилями, светофорами и пешеходными переходами позволяет детям почувствовать себя не только в роли самостоятельных горожан, но и водителей. За соблюдением ПДД на дорогах следит полиция. В процессе игры дети получают навыки безопасного поведения в городе.

Подробности в группе https://vk.com/tachki_na_prokachkyy