Порошенко похоронит Маккейна. Частным образом

Президент Украины Петр Порошенко посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последнюю дань уважения выдающейся личности, великому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство исторического момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", – отметил глава государства.

Визит носит частный характер, поэтому Петр Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

"В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который плечом к плечу встал на защиту демократии на киевском Майдане, и преданным побратимом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений. Его веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора. Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких в поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", – подчеркнул президент.

Сенатор Джон Маккейн умер 26 августа после продолжительной борьбы с раком. Ярого русофоба едет хоронить Владимир Кара-Мурза, которому, согласно завещанию Маккейна, доверят нести гроб с его телом. Известно также, что Маккейн запретил присутствовать на собственных похоронах нынешнему президенту США Дональду Трампу.