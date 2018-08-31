Голого тольяттинца снимали с забора полицейские и спасатели

Сидящего на заборе мужчину в костюме Адама обнаружили жители частного сектора в городе Тольятти Самарской области.

Как сообщает «Комсомольская правда», загулявший мужчина 39 лет возвращался к себе домой в Онежский переулок ранним утром 30 августа. Выпил он настолько много, что сил одеться у него не нашлось. Алкогольная интоксикация подсказала ему короткий путь в дом – не через калитку, а через забор. Мужчина внял внутреннему голосу. В итоге пьяный тольяттинец зацепился ягодицей за один из декоративных заостренных штырей и застрял.

Окровавленного и страдающего от боли мужчину заметили прохожие. Для того чтобы снять его, пришлось вызвать полицию и спасателей. Морально мужчину поддержала проснувшаяся семья.