Трамп: США невыгодно пребывание в ВТО

Дональд Трамп считает, что пребывание во Всемирной торговой организации невыгодно Америке, поэтому он предложил приостановить членство его страны.

«Если они не изменятся, я бы вышел из ВТО», – цитирует 31 августа президента США издание Bloomberg.

По мнению Трампа, вступление в ВТО было «худшим торговым соглашением в истории страны». Американский президент не уверен, что США до сих пор часть организации, созданной для выработки правил международной торговли. Он считает, что ВТО предвзято относится к Америке, хотя и признал, что его стране удалось выиграть несколько дел в рамках организации. По словам президента, лучшим выходом станет покинуть ВТО.

Дональд Трамп критикует ВТО с первых дней своего президентства. В частности, в интервью Fox News глава государства заявил, что организация, созданная для общей пользы, не отвечает интересам Америка, которая якобы проигрывает все дела.

При этом президент США не скрывает протекционистского настроя. Так, он поднял тарифы для целого ряда стран. В частности, пошлиной стали облагаться китайские товары, на что руководство Китая обратилось в ВТО с жалобой на действия Америки. Трамп недоволен и Европой, которая, по его словам, «такая же плохая, как и Китай», и неправильно отреагировала на ограничительные меры американцев. При этом США не стесняются сами жаловаться в ВТО – так, на днях Вашингтон направил во Всемирную торговую организацию запрос по поводу введения Москвой пошлин на некоторые американские товары. Минэкономразвития, в свою очередь, подчеркивает, что действует в рамках правил организации.

Напомним, что Россия вступила в ВТО в 2012 году. США является членом организации со дня основания, 1 января 1995 года.