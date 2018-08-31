Никто не забыт, ничто не забыто

ГК "КВС"

27 августа прошло возложение цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в войне с фашистами 1941-1944 в микрорайоне Сертолово-2.

По старой традиции перед учебным годом отдать дань уважения и возложить цветы пришли ученики Сертоловской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 2.

Территория мемориала благоустраивается и озеленяется в соответствии с действующими нормативными документами. Проектом благоустройства предусмотрена круглая площадка с газоном и цветами, вокруг которой запланирован сквер с прогулочными дорожками, площадками для тихого отдыха. Слева от памятника проектом предусмотрена посадка плакучей ивы – знак памяти о погибших солдатах.

Справка о компании ГК "КВС"