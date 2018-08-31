Минэкономразвития: Выход из ВТО не пойдет на пользу экономике США

Американские бизнесмены воспротивятся выходу США из Всемирной торговой организации, поскольку в этом случае экономика страны может пострадать.

Об этом сообщило 31 августа ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

В пресс-службе министерства считают, что в случае выхода Америки из состава ВТО американцам вновь предстоит заключать контракты со странами – торговыми партнерами, включая таких крупных игроков, как Евросоюз и Китай. Гарантий того, что американцы смогут «выбить» для себя лучшие условия, нет.

Представители МЭР уверены: понимая все риски возможных изменений, американские бизнесмены не позволят Трампу осуществить угрозу выхода из ВТО.

Таким образом министерство прокомментировало высказывание президента США Дональда Трампа о возможном разрыве отношений со Всемирной торговой организацией (ВТО) в интервью Bloomberg. Глава американского государства отметил «плохое поведение» организации в отношении Америки и посчитал, что организации стоит начать меняться.