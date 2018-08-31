Навстречу новым знаниям

ГК "КВС"

1 сентября в 12.00 во дворе ЖК «Гуси-Лебеди» состоится праздник, посвященный началу нового учебного сезона (0+).

Во время интерактивной программы юные жители комплекса отправятся в путешествие по Стране Знаний вместе с неунывающим двоечником и старательной отличницей.

Ребята побывают на станциях: «Физкультура», «Математика», «Природоведение», «География», «Переменка» и других, поиграют, споют любимые песенки, отгадают загадки, примут участие в веселых конкурсах.

Группа компаний «КВС» и управляющая компания «Сервис-Истейт» приглашают детей и родителей на праздник! Предлагаем повеселиться с соседями и настроить ребят на новый учебный год.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Гуси-Лебеди» - застройщик ООО "КВС – Приморский", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk_gusi_lebedi