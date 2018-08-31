Регбийному клубу «Нарвская застава» подарили «Петровский»

Дорогой во всех смыслах подарок сделал Петербург регбийному клубу «Нарвская застава» за победу в Кубке России. Как сообщили в пресс-службе клуба, город подарил регбистам Малую спортивную арену «Петровский».

Торжественная церемония прошла 30 августа 2018 года в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту. В церемонии участвовали вице-губернатор Владимир Кириллов и глава спорткомитета Павел Белов.

«Лучшего подарка, чем собственный дом, и ожидать нельзя. Я рад, что легендарный стадион станет местом тренировок для нашей команды», – заявил президент «Нарвской заставы» Дмитрий Морозов.

Напомним, что ранее весь спортивный комплекс «Петровский» находился под управлением футбольного клуба «Зенит». В начале августа сине-бело-голубые окончательно перебрались на новый стадион на Крестовском острове, а «Петровский» перешел в городское управление .

Летом «Нарвскую заставу» возглавил тренер из Австралии. Как раз под его руководством регбийный клуб и выиграл свой первый в истории Кубок России.