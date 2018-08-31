ЕС собирается отменить переход на летнее время

После проведенного опроса европейцев Еврокомиссия объявила о том, что больше нет необходимости переводить часы.

«Люди этого хотят, мы это сделаем» – так глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал 31 августа данные общеевропейского опроса, который показал, что 80% жителей ЕС против перехода на летнее и зимнее время. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссиия должна принять решение по этому вопросу уже сегодня.

Первое рассмотрение проекта отказа от перевода часов состоялось в феврале этого года. Тогда еврочиновники решили не менять сложившуюся практику, поручив Еврокомисси подготовить доклад о последствиях перевода стрелок часов. Финский парламент был один из первых, кто большинством голосов в январе 2018 года одобрил на национальном уровне отказ от перехода на летнее и зимнее время. Однако сделать это финны не смогли без поддержки ЕС.

Напомним, РФ отказалась от перехода на летнее время в 2014 году.