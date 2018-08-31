Ведущий курса «Астрология благосостояния» подал на банкротство в Петербурге

Практикующий более 25 лет петербургский астролог Алексей Голоушкин инициировал собственное банкротство.

Как следует из данных картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, дело о банкротстве было зарегистрировано 29 августа 2018 года. Заявитель и ответчик по нему сам Голоушкин. Причиной обращения послужила задолженность в 5,7 млн рублей. Механизм её образования не раскрывается.

Фото: скриншот//samopoznanie.ru

На сайте Школы классической астрологии говорится, что Алексей Голоушкин – практикующий психолог и физик по первому высшему образованию. В течение многих лет занимается теорией астрологии, практикует и преподает ее (опыт преподавания с 1997 г.), является автором книг «Астрономия для астрологов», «Аргументы против астрологии и почему они не работают» (в соавторстве с М. Б. Левиным), ряда популярных публикаций в СМИ и работ в области теории и практики профессиональной астрологии.

В числе предлагаемых им курсов есть «Финансовая астрология», «Астрология благосостояния» и «Астрология кризисов – глобальных и личных».