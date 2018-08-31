Снос флигеля Филонова продолжается. Дирекция НИИ океанологии не в курсе

Демонтаж флигеля Филонова на Васильевском острове продолжается, несмотря на принятые судом обеспечительные меры. Действие разрешения на работы по дому Долгоруковых было приостановлено. Об этом сообщили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Замглавы ВООПИиК Александр Кононов 31 августа подтвердил нашему изданию – в настоящее время снос флигеля исторического здания "Дом Долгоруковых" продолжается с применением техники. В НИИ океанологии, которые реконструируют здание, "Фонтанке" сообщили, что не в курсе происходящего в настоящее время на объекте.

Накануне состоялась встреча градозащитников с вице-губернатором Игорем Албиным, представителями профильных комитетов Смольного и НИИ океанологии. По итогам участники решили приостановить демонтажные работы на неделю, в течение которой группа экспертов должна будет провести независимую оценку технического состояния теперь уже остатков здания.

Кроме того, обеспечительные меры 31 августа принял по заявлению активистов Куйбышевский районный суд Петербурга, приостановив действие разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

По словам замглавы ВООПИиК Александра Кононова, сказать проводящей демонтаж бригаде "стоп" должен КГИОП, представители которого присутствовали на встрече в Смольном.

Снос флигеля, связанного с художником-авангардистом Павлом Филоновым, начался 25 августа. По последним данным, уцелел только первый этаж здания.