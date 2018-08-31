18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +21
$ 68.04р
79.50р
17:19 31.08.2018
Расширенный поиск

Город
31.08.2018 14:58
Печать

Снос флигеля Филонова продолжается. Дирекция НИИ океанологии не в курсе

Демонтаж флигеля Филонова на Васильевском острове продолжается, несмотря на принятые судом обеспечительные меры. Действие разрешения на работы по дому Долгоруковых было приостановлено. Об этом сообщили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Замглавы ВООПИиК Александр Кононов 31 августа подтвердил нашему изданию – в настоящее время снос флигеля исторического здания "Дом Долгоруковых" продолжается с применением техники. В НИИ океанологии, которые реконструируют здание, "Фонтанке" сообщили, что не в курсе происходящего в настоящее время на объекте.

Накануне состоялась встреча градозащитников с вице-губернатором Игорем Албиным, представителями профильных комитетов Смольного и НИИ океанологии. По итогам участники решили приостановить  демонтажные работы на неделю, в течение которой группа экспертов должна будет провести независимую оценку технического состояния теперь уже остатков здания.

Кроме того, обеспечительные меры 31 августа принял по заявлению активистов Куйбышевский районный суд Петербурга, приостановив действие разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

По словам замглавы ВООПИиК Александра Кононова, сказать проводящей демонтаж бригаде "стоп" должен КГИОП, представители которого присутствовали на встрече в Смольном.

Снос флигеля, связанного с художником-авангардистом Павлом Филоновым, начался 25 августа. По последним данным, уцелел только первый этаж здания.

Справка:

В начале прошлого века в доме Долгоруковых находилась художественная мастерская академика Льва Дмитриева-Кавказского. Именно там в 1903-1908 годы перед поступлением в Академию художеств учился художник Павел Филонов. Позднее авангардист на одной из своих картин изобразил флигель, снос которого начал Институт океанологии.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.08.2018 16:59

АКРА присвоило рейтинг ипотечным ценным бумагам

АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных ценных бумаг, планируемых к выпуску ООО «ИА БСПБ 2»
Группа ЦДС
31.08.2018 16:50

В жилом комплексе ЦДС «Золотое Время» открылся детский сад

Новый государственный детский сад на 40 мест открыт в Кировском районе Санкт-Петербурга. Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в конце 2016 года в рамках жилого комплекса ЦДС «Золотое Время»
ГК "КВС"
31.08.2018 16:29

Специальные условия для клиентов компании «КВС» по ипотеке

ПАО Промсвязьбанк является надежным партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет
ГК "КВС"
31.08.2018 16:15

Жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» аккредитован еще одним банком

Газпромбанк является надежным партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет.
ГК "КВС"
31.08.2018 15:52

Никто не забыт, ничто не забыто

27 августа прошло возложение цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в войне с фашистами 1941-1944 в микрорайоне Сертолово-2.
ГК "КВС"
31.08.2018 15:32

Навстречу новым знаниям

1 сентября в 12.00 во дворе ЖК «Гуси-Лебеди» состоится праздник, посвященный началу нового учебного сезона (0+)
LEGENDA Intelligent Development
31.08.2018 15:26

LEGENDA COMFORT - правила жизни в готовом доме

Продавая квартиры в своих жилых комплексах, большинство строительных компаний лукавят, обещая будущим новоселам комфортную жизнь. Почему? Мало кто задумывается, что за качество жизни в готовом доме отвечает не застройщик, который предусмотрел для этого некую базу, а компания, которая будет впоследствии этим домом управлять
АО «Строительный трест»
31.08.2018 13:57

В «Городе мастеров» открыт новый шоу-рум

В августе в жилом комплексе «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, открылся новый шоу-рум.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
31.08.2018 13:35

«Уральские авиалинии» рассказали, как сэкономить на поездке в Тель-Авив

Авиакомпания предлагает специальную акцию* на полеты в Тель-Авив для групп
«Главстрой-СПб»
31.08.2018 12:32

«Главстрой – Санкт-Петербург» переехал в бизнес-центр «Лахта-2»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» сообщает о переезде в современный комфортабельный бизнес-центр «Лахта-2» на улице Оптиков, д. 4, лит. К, корп. 3.
Setl City
31.08.2018 11:48

Setl City построила детские сады и школы для 5 тысяч детей

За три года Setl City ввела в эксплуатацию 16 социальных объектов, построенных на средства компании. 13 муниципальных детсадов и 3 общеобразовательные школы в Петербурге и Ленобласти рассчитаны в общей сложности на 5133 места
ПАО «Группа ЛСР»
31.08.2018 11:27

В «Новой Охте» появится парк

На территории «Новой Охты» появится парк площадью более 2 га с хоккейной площадкой, велосипедной дорожкой и зеленой аллей. Девелопер комплекса – «Группа ЛСР» – уже приступил к его созданию