Bloomberg: Mastercard передает данные о покупках клиентов Google

Рекламодатели компании Google в прошлом году получили возможность анализировать информацию о том, покупали ли клиенты платежной системы Mastercard товары, которые рекламировались поисковиком. Новая технология соотношения покупок и рекламы, которую видит человек в Интернете, затронула порядка 2 миллионов человек. Об этом 31 августа сообщает Bloomberg.

По данным издания, между Goolge и Mastercard заключено секретное соглашение об обмене данными. За эту сделку поисковик заплатил около миллиона долларов.

В пресс-службе Google заявили, что личные сведения пользователей компанией никогда не раскрывались. При этом в корпорации отказались комментировать партнерство с платежной системой. В Mastercard заверили, что компания не предоставляет информацию о покупках и эффектности интернет-рекламы.