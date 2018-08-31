«Зенит» сыграет в группе Лиги Европы с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией»
Стали известны соперники футбольного клуба «Зенит» по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка прошла в пятницу, 31 августа, в Монако.
«Зенит» попал в группу «С», где ему предстоит сыграть с «Копенгагеном» (Дания), «Бордо» (Франция) и «Славией» (Чехия).
Напомним, в квалификации Лиги Европы петербургский клуб прошел «Мольде» (Норвегия) и минское «Динамо».
В предыдущем розыгрыше Лиги Европы «Зенит» занял первое место в группе, прошел четвертьфинал и выбыл в 1/8 финала.