Водитель “Шкоды” сгорел в машине, столкнувшись с автобусом под Волховом

Молодой мужчина сгорел в своем автомобиле после лобового столкновения с ПАЗиком в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, смертельное ДТП произошло в шесть утра 31 августа на одиннадцатом километре дороги Улешово – Подвязье – Мыслино. Предполагается, что 34-летний водитель «Шкоды» выехал на встречку, где столкнулся с развозкой сотрудников фермы. Оба автомобиля загорелись.

В результате владелец иномарки сгорел, не выбравшись из салона. Из пассажиров ПАЗа пострадала работница сельхозпредприятия 65 лет. Ее госпитализировали с переломом руки. Очевидцы сообщают, что автомобили в отсутствие сотрудников МЧС тушили своими силами.