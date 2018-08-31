Мужчина с ножом напал на прохожих в Амстердаме

Неизвестный человек напал с ножом на людей около центрального вокзала Амстердама, ранив двух прохожих. Сейчас они доставлены в больницу. Об этом 31 августа сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию Голландии.

По словам очевидцев, полицейские произвели три выстрела и ранили нападавшего, хотя раньше в СМИ появилась информация о том, что мужчина был убит.

Сейчас железнодорожный вокзал закрыт, что сказалось на движении поездов. На месте происшествия работают следователи.

Нападение пока не квалифицируется как теракт.