Дело о наглой пьянке в покоях императрицы дошло до суда. Прихваченное сибиряком пресс-папье за время следствия подешевело в пять раз

Уголовное дело о краже пресс-папье из покоев императрицы Марии Федоровны в Павловском дворце зарегистрировано в Пушкинском районном суде. Обвиняемый Дмитрий Лапаев может немного выдохнуть — музей к началу процесса переоценил царский артефакт, теперь его стоимость не дотягивает до миллиона.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга 31 августа, пока дело не принято к производству, арест Лапаева продлен до 14 сентября. Фигуранту вменяют два эпизода — кражу в крупном размере и кражу с незаконным проникновением.

Как ранее сообщала «Фонтанка», сибиряк устроил вечеринку в царских покоях ночью 15 июня 2018 года, во дворец он залез через разбитое окно кабинета «Палатка», погулял по комнатам Марии Федоровны, в кабинете «Фонарик» ему в руку удобно легло пресс-папье золоченой бронзы 1814 года. Изображение мужской фигуры бегущего ополченца, держащего французское знамя в правой руке, в поднятой левой — шляпу, с гравировкой «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 года» на основании он положил в карман, закончил с выпивкой и пошел гулять дальше. Лапаеву приглянулись не только царские покои, но и лавка с мороженым. Оттуда он унес наличные, три тысячи рублей. Задерживали наглеца под утро на Московском проспекте, он был оперативно изолирован от общества. При избрании меры сотрудники музея, вероятно, перенервничали. Похищенный артефакт сперва оценили в пять миллионов рублей. Признание вины в итоге далось сибиряку проще — к суду пресс-папье подешевело до 950 тысяч рублей. От дачи показаний Лапаев отказался.