«Зенит» переделал афишу к матчу со «Спартаком». Промеса заклеили Глушаковым

«Зенит» 31 августа срочно переделал афишу к матчу 6-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака». Пресс-служба сине-бело-голубых наложила на крупное изображение в фас звезды красно-белых Квинси Промеса поясной портрет Дениса Глушакова.

Утром Квинси Промес в Твиттере сообщил, что прощается со «спартаковской семьей». Информацию о его переходе в «Севилью» официально подтвердил сайт «Спартака».

I’m leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I’ll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I’ll never forget. It’s time for a new chapter in my journey. We’ll meet again! #QP 🎭 pic.twitter.com/pVKqoOxiYd