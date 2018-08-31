LEGENDA COMFORT - правила жизни в готовом доме

LEGENDA Intelligent Development

Продавая квартиры в своих жилых комплексах, большинство строительных компаний лукавят, обещая будущим новоселам комфортную жизнь. Почему? Мало кто задумывается, что за качество жизни в готовом доме отвечает не застройщик, который предусмотрел для этого некую базу, а компания, которая будет впоследствии этим домом управлять.

Создавая smart, LEGENDA понимала, что воплощать в реальность её замысел, идеи и ценности сможет только собственная управляющая компания LEGENDA Comfort, специалисты которой предметно знакомы с проектом с момента его "зарождения". Девелоперу важно, чтобы высокий уровень комфорта, который жители получили вместе с ключами от квартиры, постоянно поддерживался на всех этапах жизни дома.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Комендантского 1 очередь - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda Комендантского 2 очередь - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda Героев - застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda на Яхтенной - застройщик ООО "Республика", проектная декларация на сайте yachtennaya.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda на Оптиков 34 - застройщик ООО "Система", проектная декларация на сайте optikov.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/