Лукашенко уволит министров из-за пьянства

Президент Белоруссии анонсировал, что обновление правительства продолжится и следующий раунд увольнений коснется злоупотребляющих спиртным.

«Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант – пьянство – он вообще неприменим в руководстве. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет», – цитирует Александра Лукашенко 31 августа Белорусское телеграфное агентство .

По словам президента, одна из важнейших причин кадровых перестановок – злоупотребление спиртным: «Мне стыдно об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично».

Обращаясь к политическим функционерам, президент заметил, что он не контролирует, «с кем вы выпиваете, с кем в баню ходите, с кем разговариваете», однако необходимо знать норму, так как политик всегда на виду. «Если вы это чувство [меры] теряете – вы не руководитель», – резюмировал глава государства.

При этом Лукашенко заверил, что он сам «человек практически непьющий».

Он также предостерег СМИ и пользователей Интернета от поиска какой-либо конспирологии по поводу увольнения тех или иных министров.

Напомним, что в середине августа Александр Лукашенко лишил должностей главу кабмина и несколько министров. Ранее он предложил отправить главу министерства промышленности работать на завод из-за неудовлетворительных результатов.