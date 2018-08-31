В «Городе мастеров» открыт новый шоу-рум

АО «Строительный трест»

В августе в жилом комплексе «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, открылся новый шоу-рум.

Дизайн отделки однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м выполнен в стиле модерн. При создании шоу-рума сотрудники застройщика ООО «Норд Вэй» (входит в Объединение «Строительный трест») использовали только натуральные и экологичные материалы теплых тонов и оттенков. Посетив выставочную квартиру, покупатели смогут увидеть, как можно эффективно и эргономично использовать каждый метр площади.

В конце 2016 года в «Городе мастеров» был открыт первый шоу-рум, выполненный в скандинавском стиле. В однокомнатной квартире, площадью 40,5 кв. м, преимущественно светлая цветовая гамма разбавлена яркими акцентными пятнами в декоре и оформлении. Дизайн-проектом предусмотрено деление пространства кухни на две зоны – рабочую зону и зону гостиной. Этот прием позволяет превратить однокомнатную квартиру фактически в двухкомнатную. При этом кухонный гарнитур запроектирован таким образом, чтобы можно были использовать исключительно типовые модули.

Напомним, что первая очередь ЖК «Город мастеров» включает в себя шесть 6-этажных жилых домов. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Студии в проекте отсутствуют. Площадь квартир варьируется от 40 до 92 кв. метров. Стоимость квартир в калининградском проекте компании начинается от 1,7 млн рублей.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "Город Мастеров" - застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/