Поставщика питания Nissan в Петербурге закрыли на 15 суток. К чистке овощей допускали мойщиков туалета

Выборгский районный суд Петербурга приостановил деятельность кейтеринговой компании MFC Food на заводе Nissan в Парголово. Она должна устранить нарушения, найденные после вспышки вирусного гепатита.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 31 августа судья Алевтина Кузнецова признала MFC Food (юрлицо ООО «эМэФСи») виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и по статье 6.6 КоАП приостановила ее деятельность на 15 суток.

В суде выступила специалист-эксперт Роспотребнадзора Светлана Борисенко. Из ее показаний, в частности, следует, все 12 заболевших гепатитом сотрудников Nissan питались в столовой. Желтушная форма заболевания, подчеркнула Борисенко, указывает на ее тяжесть, и, соответственно, пищевой путь гепатита, а не водный или иные.

На Nissan трудились 49 сотрудников «эМэФСи», из них только двое числились в штатном расписании как работники холодного цеха. По утверждению Борисенко, к чистке овощей, а их уходило по 250 килограммов в день, привлекались другие сотрудники, в том числе мойщики полов и туалетов.

Представитель «эМэФСи» сообщил, что нарушения компания признает, они устранены, продукция и персонал не являлись источником острого вирусного гепатита А.

Ранее, 28 августа, Пушкинский районный суд Петербурга признал MFC Food виновной в нарушении санэпидтребований при организации питания на Toyota в Шушарах и по статье 6.6 КоАП на 30 суток приостановил деятельность на заводе. Вспышка гепатита зафиксирована на Nissan и Toyota в первой половине августа, в больницу Боткина попали более тридцати сотрудников.