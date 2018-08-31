Шойгу увидел перспективу войн за Арктику

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Арктика стала объектом интересов нескольких держав, что может привести к военному конфликту.

«Защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных сил. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств», – цитирует 31 августа Сергея Шойгу RT.

Он напомнил, что в регионе в данный момент находятся ледоколы России, США, Германии, Швеции, Южной Кореи и Китая.

Глава оборонного ведомства подчернкул, что в связи с этой потенциальной угрозой военное присутствие РФ в Арктике постоянно усиливается. Прежде всего, это касается перевооружения самого крупного флота страны – Северного. "Этой весной в его состав приняты ледокол "Илья Муромец" и морское судно тылового обеспечения "Эльбрус", летом – фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен". Завершаются государственные испытания морского танкера "Академик Пашин", – перечислил Шойгу.

Шойгу отметил, что Северный флот в этом году получит 416 единиц вооружения и военной техники. "Всего до конца года на флот поступит 416 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе пять боевых кораблей и катеров, пять судов обеспечения, 15 единиц авиационной техники, а также 62 радиолокационных и зенитно-ракетных комплекса. В результате доля современного вооружения и военной техники на Северном флоте составит 56,7%", – сказал министр.

Кроме того, по его словам, военнослужащие Северного флота испытывают перспективную военную технику в экстремальных условиях Арктики. "При поддержке Русского географического общества продолжается комплексная экспедиция подразделения арктической бригады Северного флота на архипелаг Новая Земля. В экстремальных условиях проводится апробация перспективных образцов военной техники и средств навигации", – сказал Шойгу.