На самарском заводе взорвался жидкий кислород. Трое работников погибли

На заводе в Самаре, производящем двигатели, в результате взрыва погибли трое.

Взрыв газовоздушной смеси произошел на одном из предприятий Публичного акционерного общества «Кузнецов» 31 августа. На заводе производят двигатели для космической и авиационной промышленности. Во время сухой чистки резервуара для хранения жидкого кислорода произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего прогремел взрыв, пишет Meduza со ссылкой на ТАСС. по предварительной информации журналистов, погибли три человека, хотя официально на заводе подтвердили две смерти.

«Предварительно, рабочие не соблюли должные меры предосторожности, предусмотренные технологией работ по сухой очистке резервуара в цехе разделения воздуха», — сказал источник агентства.

Напомним, сегодня же взрыв произошел на оборонном заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате взрыва аммонала погибли трое.