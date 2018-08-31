«Овощной» хостел в Петергофе приговорили к сносу. Он простоял незаконно 10 лет

В Петергофе снесут незаконный хостел. Об этом 31 августа сообщил Госстройнадзор. Двухэтажное здание, пристроенное к зданию овощехранилища на улице Первого Мая, не замечали десять лет, но теперь «серый» хостел приговорён к сносу по решению арбитражного суда.

Как стало известно «Фонтанке» из материалов дела, хозяин «овощного» хостела, гендиректор компании «ЕСН» Степан Остафийчук в зале суда подтвердил, что двухэтажная пристройка под размещение хостела, действительно, появилась без разрешения надзорных органов. По мнению бизнесмена, хостел «не создает угрозу жизни и здоровью граждан» и якобы соответствует всем требованиям строительства. Остафийчук просил сохранить постройку, апеллируя, что срок исковой давности упущен, ведь здание построили еще в 2008 году.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области доводы бизнесмена отверг, встав на сторону Госстройнадзора. Остафийчука оштрафовали на 6 тыс. рублей и обязали снести незаконный хостел.

Сомнительной постройкой в конце минувшего года заинтересовалась прокуратура Петродворцового района. По обращению ведомства здание проверила Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Выяснилось, что разрешительных документов у хостела нет, а значит, он является типичным самостроем.

В 2018 году Госстройнадзор приговорил к сносу самовольный торговый центр в Колпино, два жилых дома на Лагерном проспекте. Правда, из-за недостатка финансирования большинство сносов так и остаются на бумаге