Европейские страны не одобрили продажу Украине летального оружия из США

Украинский посол в Вашингтоне рассказал, что ЕС пытался отговорить Америку от сделок по продаже вооружения Украине.

«Президент Обама больше прислушивался к некоторым советам европейцев, а эти советы были против предоставления нам летального вооружения», – цитирует 31 августа главу украинской дипмиссии в США Валерия Чалого издание «Европейская Правда».

Дипломат отметил, что с администрацией Дональда Трампа Украине договориться оказалось легче: «Я тогда [на встрече с Бараком Обамой] почувствовал, что любые наши усилия не приведут к результату – летальное оружие мы от них не получим. Причины разные, не буду их сейчас раскрывать. Зато с президентом Дональдом Трампом это удалось сделать».

Чалый заверил, что сейчас его страна готова начать закупку американских вооружений. При этом посол уверен, что в этом вопросе Украине нельзя пренебрегать мнением европейцев: «Для нас очень важна общая позиция и ключевых европейских партнеров, и ЕС в целом, и США. Без трансатлантического единства и солидарности с Украиной будет очень сложно».

Напомним, что США уже поставляют Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, в бюджете минобороны США на следующий год предусмотрена военная помощь Украине на сумму 250 млн долларов.